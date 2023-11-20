Гран При Лас-Вегаса: Любопытная статистика

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Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Лас-Вегаса…

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Гонка

Квалификация

Выиграв квалификацию в Лас-Вегасе, Шарль Леклер завоевал 23-й поул в карьере и пятый в сезоне.

Карлос Сайнс квалифицировался вторым, Ferrari могла бы 84-й раз в истории занять весь первый ряд стартового поля, но испанец оштрафован потерей десяти мест на старте.

Макс Ферстаппен квалифицировался третьим, но четвёртый раз в сезоне стартовал вторым.

Джордж Расселл (после штрафа Сайнса) стал шестым гонщиком, стартовавшим в в этом году в первой тройке сезона. Джордж опередил Хэмилтона в квалификации, теперь у них счёт 11:10 в пользу Льюиса, так что судьба этой дуэли откладывается до Абу-Даби, а в других командах уже всё решено.

Четвёртое (после штрафа Сайнса) место Пьера Гасли – его лучший результат в этом сезоне. Его напарник Эстебан Окон четвёртый раз за девять последних Гран При выбыл из борьбы в первой части квалификации.

Пятое (после штрафа Сайнса) место Алекса Элбона – его второй старт в первой пятёрке в этом сезоне и лучший результат после четвёртого места в Зандфорте.

Логан Сарджент квалифицировался седьмым, добившись лучшего результата в карьере, а стартовал шестым – это лучшая позиция американских гонщиков на домашних трассах после шестого места Эдди Чивера в Детройте’87 за рулём Arrows.

Впервые с Гран При России 2016 года оба пилота Williams попали в первую шестерку.

Седьмое место на старте – лучший результат Валттери Боттаса в этом сезоне.

Квалифицировавшись 12-м, Серхио Перес девятый раз в этом году не прошёл в финал.

Команда McLaren двумя машинами выбыла из борьбы в первой части квалификации, в прошлый раз такое случалось в начале мая в Майами.

Гонка

Выиграв Гран При Лас-Вегаса, Макс Ферстаппен одержал 18-ю победу в сезоне и 53-ю в карьере, сравнявшись с Себастьяном Феттелем по числу побед за карьеру.

Ферстаппен стал первым в истории, кому удалось трижды за сезон победить в одной стране: в США – в Майами, Остине и Лас-Вегасе.

Выиграв 20-й Гран При в этом году команда Red Bull побила рекорд Mercedes по числу побед за сезон (19 побед в 2016-м).

Шарль Леклер финишировал вторым, пятый раз в сезоне поднявшись на подиум. Монегаск не смог выиграть в последних 12-ти гонках, в которых стартовал с поула.

Серхио Перес финишировал третьим, гарантировав второе место в чемпионате пилотов. Впервые в истории гонщики Red Bull заняли первое и второе место в чемпионате.

Перес в 35-й раз поднялся на подиум, сравнявшись по этому показателю с Эмерсоном Фиттипальди и Хуаном-Мануэлем Фанхио.

Стартовав 16-м, Эстебан Окон закончил гонку четвёртым. В этом году он финишировал выше только однажды, поднявшись на подиум в Монако

Лэнc Стролл во второй гонке подряд финишировал пятым.

Финишировав шестым, Карлос Сайнс опередил в личном зачёте Ландо Норриса из McLaren и Фернандо Алонсо из Aston Martin, поднявшись на четвёртое место.

Финишировав седьмым, Льюис Хэмилтон гарантировал себе третье место в личном зачёте.

Его напарник Джордж Расселл после штрафа оказался восьмым, и займёт эту же позицию в личном зачёте по итогам сезона. Это худшая позиция для гонщика Mercedes с 2012 года, когда Нико Росберг закончил сезон девятым, а Михаэль Шумахер – 13-м.