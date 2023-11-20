Кристиан Хорнер: Блестящий результат!

Впервые в истории гонщики Red Bull Racing заняли первое и второе место в личном зачёте по итогам сезона, руководитель команды Кристиан Хорнер очень этим доволен.

Кристиан Хорнер: «Прежде наша команда никогда этого не добивалась. Чего большего можно желать от выступлений своих гонщиков, чем первое и второе место по итогам сезона?

В Лас-Вегасе Перес был очень быстр, в двух-трёх последних гонках он вернул прежнюю скорость. Откатившись назад после смены носового обтекателя, он отлично провёл Гран При и смог отыграться.

В конце гонки нам не повезло, он потерял второе место, но и третьего оказалось достаточно, чтобы оставить за собой вторую позицию по итогам сезона. Для нас этот сезон был потрясающим, и теперь мы подвели его итоги. Блестящий результат!»