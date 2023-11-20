Расселл: Ещё один день упущенных возможностей

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Гонщики Mercedes по итогам Гран При Лас-Вегаса заняли 7-е и 8-е места, хотя команда явно рассчитывала на большее, но Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл становились участниками разных инцидентов, что сказалось на результатах.

Льюис Хэмилтон (7-й): «Гонка была очень сложной. Я стартовал на жёстких шинах, из-за этого в самом начале пришлось непросто. В 1-м повороте моя машина получила сильный удар от Ferrari Сайнса, после чего я старался не зацепить другие машины, ехавшие впереди меня, и потерял несколько позиций.

Затем я постарался отыграться, пробивался через пелотон, благодаря чему настроение улучшилось. Шины работали хорошо, темп был высокий. Но не могу точно сказать, что произошло, когда я пытался атаковать Пиастри по внешнему радиусу,

Я почувствовал сильный удар сзади, но думаю, что это был гоночный инцидент. Прокол колеса я почувствовал не сразу, а когда уже миновал въезд на пит-лейн, понял, что задняя часть машины потеряла стабильность. Поэтому мне пришлось целый круг проехать в медленном темпе.

Я благодарен, что всё-таки смог отыграться и заработать хотя бы несколько очков. У нашей машины есть сильные стороны, но иногда бывает трудно раскрыть её потенциал. Именно это произошло вчера в квалификации, но я рад, что по ходу гонки нам удалось показать неплохой темп. Также я рад, что гонка прошла по-настоящему интересно.

Я не ожидал, что эта трасса будет такой классной, но оказалось, что она способствует яркой борьбе, и здесь немало возможностей для обгонов. Думаю, Лас-Вегас доказал, что неправы все, кто изначально был критически настроен».

Джордж Расселл (8-й): «Сегодня я должен взять вину на себя. Я просто не видел Ферстаппена, его машина полностью была в слепой зоне, произошёл контакт, и ответственность за это полностью лежит на мне.

Мы знали, что Red Bull намного быстрее нас, и я был готов уступить позицию. Я знал, что на трассе мы боремся не с Ферстаппеном, поэтому важнее всего было беречь шины.

Жаль, что всё так закончилось, ведь мы рассчитывали побороться за подиум. Кроме того, на характере гонки сказалось появление автомобиля безопасности. Такое ощущение, что это был ещё один день упущенных возможностей, и сейчас я сильно расстроен, но именно так складывается наш сезон. Впрочем, есть ряд позитивных моментов, которые помогут нам готовиться к финалу в Абу-Даби, где надо будет выступить как можно лучше, чтобы удержать 2-е место в Кубке конструкторов».

Тото Вольфф, руководитель команды: «День принёс одни расстройства, сегодня мы вновь увидели пример Гран При, в котором у нас был хороший темп, однако мы не добились результата, которого заслуживали.

Когда Джордж получил 5-секундный штраф, стало ясно, что для него игра закончена и до подиума он не доберётся. Однозначно, скорость у него была, и он мог бросить вызов лидерам – если не Ферстаппену, то хотя бы Леклеру и Пересу. Впрочем, как получилось, так и получилось.

У Льюиса тоже были контакты с машинами соперников, даже два, причём оба раза не по его вине. Он стартовал из глубины пелотона, но судя по результатам тех, кто начинал гонку рядом с ним, возможность побороться за высокие места всё-таки была.

На протяжении всей дистанции он показывал хороший темп, но эти два инцидента дорого ему обошлись. Теперь мы должны переключить внимание на подготовку к Гран При Абу-Даби. В Кубке конструкторов идёт острое соперничество, но мы надеемся на хороший результат в финале сезона».