Ритомо Миата, чемпион Super Formula, перейдёт в Ф2

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Ритомо Миата, опередивший Лиама Лоусона в сражении за титул в японской серии Super Formula, в следующем году перейдёт в Формулу 2, где будет выступать параллельно с гонками на выносливость чемпионата European Le Mans Series (ELMS).

Миате 24 года, и у него весьма убедительный список достижений: в 2016-м он выиграл титул в японской Формуле 4, после чего был принят в молодёжную программу Toyota. В 2017-м и 2018-м Ритомо становился вице-чемпионом национальной Ф3, а в 2020-м выиграл чемпионат Super Formula Lights.

Параллельно с 2019 года он начал выступать GT500, высшем классе японского чемпионата Super GT, и в минувшем сезоне выиграл титул не только в Super Formula, но и в этой кузовной серии. Кстати, многие помнят, что там после завершения карьеры в Формуле 1 вполне успешно гонялись Дженсон Баттон и Хейкки Ковалайнен.

Сегодня автоспортивное подразделение Toyota, рассказывая о своих планах на 2024 год, в том числе сообщило, что действующий чемпион Super Formula и Super GT в следующем сезоне будет не только выполнять обязанности резервного пилота заводской команды в WEC и выступать в ELMS, но и дебютирует в Формуле 2.

Впрочем, машину какой команды Ритомо Миате предстоит пилотировать пока не объявлено.