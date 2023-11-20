Сайнс: Масло на стартовом поле – это неприемлемо

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Перед началом Гран При Лас-Вегаса многие обратили внимание, что из далеко не новых автомобилей, на которых гонщиков Формулы 1 прокатили по трассе во время Парада пилотов, на асфальт старт-финишной прямой вылилось какое-то количество масла.

Целая бригада маршалов в спешном порядке постаралась ликвидировать масляные пятна, но Карлос Сайнс считает, что к многочисленным авариям в первом повороте привели именно последствия этого происшествия.

Испанский гонщик Ferrari показал 2-е время в квалификации, но потерял 10 стартовых позиций, получив штраф, из-за чего начинал гонку из 6-го ряда и невольно стал одним из участников инцидентов в 1-м повороте.

Разумеется, штраф Карлос считал несправедливым, поскольку не его вина, что Ferrari №55 в начале первой тренировки получила настолько серьёзные повреждения, зацепив неисправный элемент системы дренажа трассы, что команде пришлось фактически собрать для испанца новую машину. В том числе была заменена батарея – это третий накопитель энергии при том, что на сезон каждый гонщик получает два таких элемента. Каждая следующая замена неизбежно влечёт штраф, и регламент не предусматривает никаких исключений.

В общем, настроение Сайнса было испорчено в первый день уик-энда, и события начала гонки явно не способствовали его улучшению.

Как ни старались технические службы трассы удалить последствия утечки масла на левой стороне старт-финишной прямой, полностью очистить асфальт им не удалось.

«Я видел на трассе много масла, вытекшего из машин, которые применялись во время парада пилотов, и это ещё одна проблема, на которую должны обратить внимание в FIA, – прокомментировал Карлос после финиша Гран При, в котором занял 6-е место. – Я считаю, что это не справедливо. Всё масло было на внутренней траектории.

Мало того, что асфальт там и до этого был грязный, так мы ещё туда поставили автомобили, из которых за час до старта на трассу натекло масло. Подчёркиваю, это неприемлемо. Вероятно, именно из-за этого в первом повороте произошло много аварий».

Сайнс стартовал с левой стороны поля и стал одним из нескольких гонщиков, кого эти неприятности не миновали. Его Ferrari вынесло на внешнюю сторону трассы, где она зацепила Mercedes Льюиса Хэмилтона, перед которым развернуло Фернандо Алонсо. В свою очередь в Aston Martin врезалась Alfa Romeo Валттери Боттаса, которую сзади «догнал» Серхио Перес, разбив на машине финна диффузор, а себе повредив переднее крыло.

«Я всего лишь затормозил, но на шины налипло много пыли от тех средств, что применялись для удаления масла, и сцепления просто не было, – продолжил Карлос. – Фернандо тоже развернуло – вы же понимаете, даже гонщикам с его опытом не удалось добиться сцепления с трассой. В общем, все оказались жертвами неудачного стечения обстоятельств, но в то же время никогда не ожидаешь, что всё будет настолько плохо.

Я просто нажал на тормоз, причём даже не ударил по педали, но шины заблокировались. Я даже не могу сказать, что поздно тормозил – я был в районе 100-метровой отметки, но при этом приближался к повороту на 100 км/ч медленнее, чем на квалификационном круге.

Согласен, вероятно, холодая резина тоже сыграла свою роль. Происшествие на первом круге было абсолютно шокирующим, и я думаю, там у всех были проблемы».

Сайнс откатился на 18-ю позицию, но смог отыграться и финишировать седьмым, а в итоговом протоколе гонки поднялся на одну строчку вверх благодаря штрафу, полученному Джорджем Расселлом.

«Гонка не обещала быть лёгкой, отыгрываться было непросто. Но поскольку нам удалось пробиться через весь пелотон практически с последних позиций и занять 6-е место, то день можно считать неплохим», – заключил Карлос.

Перед финалом сезона он делит 4-е место личного зачёта с Фернандо Алонсо, у обоих по 200 очков, но формально Сайнс впереди, поскольку на его счету есть победа в Сингапуре.