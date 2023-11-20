Вести вернётся за руль Mercedes W14 в Абу-Даби

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Фредерик Вести, гонщик молодёжной программы Mercedes, в предстоящую пятницу в Абу-Даби будет пилотировать машину W14 на первой тренировке, а затем в следующий вторник, 28 ноября, отработает полный день на послесезонных тестах.

В прошлом месяце 21-летний датчанин провёл пятничную тренировку в Мехико на машине Джорджа Расселла, а на автодроме Яс-Марина сядет за руль Mercedes Льюиса Хэмилтона. Причём к работе не тестах он приступит спустя год с момента его первого знакомства с техникой Формулы 1 на реальной трассе: в конце 2022-го после завершения сезона он пилотировал W13 на таких же тестах в Абу-Даби.

Фредерик готовится завершить свой второй сезон в Формуле 2, и если в прошлом году он занял 9-е место в личном зачёте, то сейчас перед финалом молодёжного чемпионата занимает 2-е место. В этом году он одержал четыре победы, а также ещё три раза поднялся на подиум и всё ещё сохраняет шансы на титул.

Фредерик Вести: «Работа на первой тренировке в Абу-Даби станет ещё одной ступенью моей карьеры. Первый опыт участия в официальной сессии гоночного уик-энда в Формуле 1 я получил в Мехико, и это был важный момент. Я многому научился и был очень рад помочь команде и поработать с Льюисом и Джорджем.

Теперь я готовлюсь развить этот опыт на автодроме Яс-Марина. Я хорошо знаю эту трассу, поэтому, несомненно, мне будет проще добиться нужной скорости за один час тренировки. Предвкушаю возвращение за руль W14 в первой сессии свободных заездов, а затем на тестах после завершения сезона. Хочется ещё раз поблагодарить команду за такую возможность».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Фредерик хорошо справился с задачей на его первой тренировке в Мехико, нормально выполнив программу и помогая нам в начале уик-энда. В Абу-Даби он вернётся за руль нашей машины, и мы к этому готовимся.

Его ждёт насыщенный уик-энд, ведь ему также предстоит выступить в финале сезона в Формуле 2. Впрочем, он демонстрирует зрелость и уверенность, и я не сомневаюсь, что он постарается добиться максимально возможных результатов».