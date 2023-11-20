После этапа в Лас-Вегасе Mercedes и Ferrari разделяют всего четыре очка в Кубке конструкторов. Судьба второго места решится в финальной гонке сезона, руководитель команды Mercedes Тото Вольфф надеется сохранить преимущество.

Тото Вольфф: «Мы хотели бы сохранить второе место по итогам сезона, хотя второе или третье место не вызывают у меня особой радости.

Мы с Ferrari приедем в Абу-Даби примерно с равным количеством очков, сейчас у нас нормальный гоночный директор, так что всё должно быть хорошо.

Наши соперники очень быстры, они добились серьёзного прогресса в работе с машиной. В Лас-Вегасе мы могли бы бороться на равных, хотя по результату этого не скажешь. Посмотрим, как всё сложится в Абу-Даби».