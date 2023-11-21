Алонсо: Ко второй гонке в Вегасе можно многое улучшить

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Фернандо Алонсо считает, что перед гонкой следующего года организаторам Гран При Лас-Вегеса стоит принять ряд мер, в том числе, чтобы снизить влияние «фактора опасности».

Алонсо финишировал 9-м, хотя думал, что гонка для него закончилась уже в первом повороте после старта, когда его Aston Martin развернуло на торможении на 180 градусов, после чего его зацепила Alfa Romeo Валттери Боттаса.

Поэтому двукратный чемпион мира рад, что всё-таки доехал до финиша и заработал пару очков, однако его тревожит, что сцепление на новой городской трассе в Лас-Вегасе было на очень низком уровне, что усугублялось прохладной погодой.

Температуры воздуха и асфальта в день гонки были явно выше, чем предвещал изначальный прогноз, однако в календаре следующего года этот этап смещён ещё на пару недель позже.

«Гонка прошла нормально, разве что уровень сцепления был крайне низким, – прокомментировал Алонсо после финиша. – Знаю, что все были в равных условиях, однако порой на городских трассах это становится фактором опасности. Ощущение странноватое: казалось, мы едем в условиях, когда асфальт наполовину сухой, наполовину мокрый, причём на уличной трассе.

Пилотировать на такой трассе не доставляет особого удовольствия, когда скорости порядка 360 км/ч, но при этом нет ни сцепления, ни нормальной видимости, машина ужасно подскакивает на кочках и всё такое.

Понимаю, что со стороны это, вероятно, выглядело зрелищно, однако наши машины не рассчитаны на то, чтобы проходить повороты на скорости 80 км/ч. Эти машины созданы для таких трасс, как Сузука, Барселона, Сильверстоун, где можно в максимальной степени раскрыть потенциал техники Формулы 1.

Поэтому календарь чемпионата должен быть сбалансированным. Полагаю, работа в этом направлении идёт, но не думаю, что здесь применим однобокий подход. Надо сохранить и какие-то традиционные гонки, где машины Формулы 1 могут по-настоящему блистать».

Тем не менее, испанец подчеркнул, что в кокпите машины ему было весело, и в целом дебютный Гран При Лас-Вегаса оправдал связанные с ним ожидания, однако он надеется, что организаторы приложат усилия, чтобы к следующему году добиться значительных улучшений.

«На трассе было несколько интересных дуэлей, но, как я уже сказал, из-за низкого уровня сцепления и температур шины испытывали сильные нагрузки, что приводило повышенному гранулированию, – добавил Алонсо. – Вероятно, готовясь к этой гонке в следующем году, мы сможем что-то улучшить, используя опыт и знания, полученные в этом сезоне.

Но гонка прошла хорошо, всё было неплохо организовано. Вероятно, график был слишком сильно смещён на ночное время, что некомфортно для механиков, для гонщиков, для прессы, для всех. Думаю, в следующем году всё будет намного лучше. Именно так было и в Майами, где разница между первым и вторым годом была очень существенной. В Лас-Вегасе есть над чем работать, но в целом это было интересное событие».