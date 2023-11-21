Джехан Дарувала попрощался с Формулой 2

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Джехан Дарувала в следующем году дебютирует в Формуле E в составе команды Maserati, и мы об этом рассказывали, как и о том, что в финале сезона Ф2 в Абу-Даби за руль одной из машин MP Motorsport сядет 20-летний аргентинец Франко Колапинто.

Но только сегодня индийский гонщик официально попрощался с Формулой 2, в которой провёл четыре сезона и дважды, в 2021-м и 2022 гг., занимал 7-е места в личном зачёте.

«Официально прощаюсь с Формулой 2! – написал Джехан на своих страницах в социальных сетях. – В этот уик-энд в Абу-Даби я уже не выйду на старт, поскольку сосредоточен на подготовке к продолжению карьеры в Формуле E.

За время выступлений в Ф2 я 18 раз поднимался на подиум и одержал 4 победы, у меня была возможность работать с лучшими специалистами лучших команд – я по-настоящему благодарен им за всё, чему научился! Напоследок хочется поблагодарить всех, кто всегда меня поддерживал – мою семью, друзей и болельщиков! Увидимся на гонках в январе!

Команде MP Motorsort я желаю успешно провести финал сезона!»

Кстати, дебют Колапинто в Ф2 – не единственная замена в командах молодёжной серии: эстонец Пол Арон заменит Клемента Новалака за рулём одной из машин Trident.