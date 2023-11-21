В Абу-Даби ожидается новый рекорд посещаемости

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В этот уик-энд Гран При Абу-Даби на автодроме Яс-Марина пройдёт в 15 раз, и организаторы финальной гонки сезона ожидают, что будет установлен очередной рекорд посещаемости, несмотря на то, что судьба главных наград чемпионата уже определена.

«Мы готовы к проведению гонки, и уже нанесены самые последние штрихи, – заявил в интервью местной газете The National Саиф Аль Ноайми, исполнительный директор компании Ethara, которая отвечает за проведение национального этапа чемпионата мира. – 15-й Гран При Абу-Даби обещает стать уникальным событием. В прошлом году мы установили рекорд посещаемости, а в этом году ожидаем, что те показатели будут перекрыты».

В 2022-м за дни гоночного уик-энда на автодроме побывало 140 тысяч человек, но в этом году спрос на билеты вновь очень высокий, и организаторам даже пришлось увеличить вместимость трибун, добавив дополнительные секции, поэтому вполне возможно, что прошлогодний рекорд будет побит.

По словам Аль Ноайми, болельщиков ждут «интересные сюрпризы», а также на автодроме приняты важные меры, направленные на снижение воздействия на окружающую среду.

«Недавно на автодроме Яс-Марина мы заменили все прожекторы на новую светодиодную систему освещения, что позволило снизить общее потребление энергии на 30%, – продолжил он. – Эта новая система также позволит устроить яркое световое шоу, причём в каждый день уик-энда будет происходить нечто особенное, и нам уже не терпится доставить зрителям запоминающиеся впечатления.

Я пока не стану сообщать подробности, поскольку мы готовимся всё это представить по ходу уик-энда. Кроме того, в каждый из четырёх дней уик-энда в Этихад-парке будут проходить концерты исполнителей мирового уровня».

Среди них такие звёзды, как Крис Браун и Шанайя Твейн, а завершит уик-энд выступление группы Foo Fighters.