Вольфф: Гонка в Лас-Вегасе стала отражением всего сезона

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По мнению Тото Вольффа, Гран При Лас-Вегаса стал своего рода отражением нестабильности, характерной для выступлений Mercedes в этом сезоне. С одной стороны, на дистанции гонки Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали темп, который позволял претендовать на подиум, с другой, обоим не повезло.

На старте Льюис стал одним из участников многочисленных инцидентов в 1-м повороте и откатился на 14-е место, а когда смог отчасти отыграться и добраться до первой десятки, то во время спора за позицию с Оскаром Пиастри одно из колёс Mercedes было проколото.

Хэмилтон не сразу это заметил и уже миновал въезд на пит-лейн, поэтому ему пришлось медленно возвращаться в боксы, из-за чего на том круге он потерял порядка 15 секунд, а изначальный план проехать дистанцию с единственным пит-стопом пришлось скорректировать.

Расселл пересёк линию финиша четвёртым, однако в итоговой классификации он только 8-й после 5-секундного штрафа, полученного за инцидент с Максом Ферстаппеном.

Комментируя события гонки, руководитель заводской команды штутгартского концерна сказал: «Плохая гонка, которая подытоживает этот наш сезон, притом что у нас быстрая машина, позволяющая бороться за подиум.

Посмотрите, на какой темп мы были способны, когда оказывались на свободной трассе – мы ехали в темпе лидеров. Когда Льюису не мешал трафик, он показывал очень неплохое время на круге. Но он стал участником двух инцидентов, а затем Джордж столкнулся с Максом.

Повторюсь: это стало отражением всего сезона. При таких обстоятельствах вы не можете побеждать и бороться за лидерство. Вы сами хозяева собственной удачи, но на этот раз нам не повезло, потому в итоге мы заняли 7-е и 8-е места. Обе машины могли финишировать в первой тройке, но не получилось».

Тем не менее, Вольфф считает, что в целом уик-энд удался, несмотря на все сложности, сопровождавшие первый Гран При Лас-Вегаса: «Это был великолепный уик-энд. Можно вспомнить, что гонка прошла зрелищно, собрала большую аудиторию, этап в целом прошёл отлично, и мы увидели интересную борьбу. Лично мне первый Гран При Лас-Вегаса запомнится именно этим, он во всем смыслах ответил нашим ожиданиям».

Когда Вольффа спросили, что, по его мнению, всё-таки нуждается в улучшении, он ответил: «Логистика. Как-то, наверное, можно разобраться со сложностями, связанными с транспортной ситуацией в Лас-Вегасе. Не хочу придираться к мелочам, потому что всё было замечательно. Но если внимательно присмотреться к расписанию уик-энда, то, может быть, квалификацию стоит проводить немного раньше. Хотя если посмотреть на картину во всей полноте, то всё было отлично».