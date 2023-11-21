WEC: В 2024-м Ник де Вриз будет выступать за Toyota

23

В сентябре мы писали, что Ник де Вриз может заменить Хосе-Марию Лопеса в заводской команде Toyota Gazoo Racing (TGR), выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость, и теперь это подтверждено официально.

Хотя он и не смог добиться убедительных результатов в Формуле 1 за рулём машины AlphaTauri и был уволен посреди сезона, нельзя отрицать, что гонщик он опытный и талантливый – не случайно в своё время Ник выиграл титулы в Формуле 2 и Формуле E.

В 2024 году де Вризу предстоит пилотировать гиперкар Toyota GR010 HYBRID №7 в одном экипаже с Майком Конвеем и Камуи Кобаяши. В период с 2020-го по 2022 гг. Ник выполнял обязанности резервного пилота TGR, а теперь займёт место в основном составе.

Кстати, Лопес продолжит выступать в WEC, но перейдёт в категорию LMGT3 и будет пилотировать новый спорткар Lexus RC F GT3 команды Akkodis ASP, которой Toyota оказывает техническую поддержку.

Камуи Кобаяши, руководитель Toyota Gazoo Racing: «Я бы хотел поблагодарить Хосе за его огромный вклад в общее дело, он всегда будет одним из членов семьи TGR. В то же самое время я рад возвращению Ника в нашу команду, где ему предстоит войти состав экипажа №7.

Мы знакомы с тех времён, когда он был тест-пилотом и резервным гонщиком команды, совмещая это с выступлениями в других сериях, и знаем, каким быстрым и стабильным он может быть.

Экипажи обеих наших машин в 2024 году состоят из профессионалов самого высокого уровня, и это важно, поскольку в категории Hypercar соперников только прибавилось. Я уверен, что наша команда станет сильнее, и в зимнее межсезонье мы подготовимся к новому вызову».

Ник де Вриз: «Я очень рад вернуться в гонки на выносливость, тем более в команду TGR. Эти гонки мне всегда нравились, и этот чемпионат сейчас переживает период невероятного расцвета.

В течение нескольких лет я сотрудничал с этой командой в другой роли, но у меня никогда не было возможности участвовать в гонках, и здорово, что теперь это время настало!

Хочу поблагодарить команду за постоянную поддержку и веру в меня. Предвкушаю совместную работу за рулём машины №7 с Майком и Камуи. Они оба талантливые гонщики и многого достигли, и я уверен, что из нас получится отличная команда».