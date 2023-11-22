WEC: Alpine A424 проехал на тестах в Арагоне более 5000 км

20

В Alpine продолжают подготовку к чемпионату мира по гонкам на выносливость и завершили очередные тесты гиперкара A424, проходившие на испанском автодроме Motorland Aragon.

Это были четвёртые тесты спортпрототипа класса LMH/LMDh, на которых прежде всего проверялась надёжность новой техники. Трасса в Арагоне была выбрана потому, что там есть длинная прямая, сравнимая с той, что есть на кольце Сартэ в Ле-Мане, на которой машина может развивать максимальные скорости.

Заводская команда французского концерна Renault рассчитывала, что за 30-часовую сессию удастся преодолеть 5400 км, однако дистанцию пришлось сократить до 5027 км. Если в первые восемь часов работы на трассе не было особых проблем, не считая прокола колеса, то затем начались перебои в работе турбины, были обнаружены утечки масла и охлаждающей жидкости, а также неисправность системы электрики.

Кроме задачи по оценке надёжности, команда также продолжала поиск настроек, анализ эффективности шин Michelin в условиях холодной погоды и отрабатывала различные процедуры, в том числе действия механиков на пит-стопах и т.д.

Одновременно по другую сторону Атлантики в аэродинамической трубе исследовательского центра Windshear, что в штате Северная Каролина, проходила первая стадия процесса официальной омологации гиперкара, что позволит A424 выйти на старт американского чемпионата IMSA.

«Команда искренне рада, что на первых же тестах на выносливость мы смогли преодолеть такую дистанцию, – прокомментировал Брюно Фамен, вице-президент Alpine Motorsport. – Основная цель сессии состояла в проверке надёжности и выявлении слабых мест. Мы нашли несколько и теперь будем с ними разбираться, причём действовать надо быстро, ведь до старта сезона в Катаре осталось 100 дней.

Время летит быстро, а перед нами огромный объём работы по повышению надёжности машины, но ещё больше надо сделать в плане повышения скорости. Теперь мы проанализируем собранную информацию и постараемся максимально эффективно её использовать в ходе подготовки к тестам в Портимао, запланированным на середину декабря».