Аргументы Williams в пользу Логана Сарджента

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Последняя вакансия в командах на 2024 год заполнена, и нельзя сказать, что продление Williams контракта с Логаном Сарджентом стало особым сюрпризом. Официальный сайт чемпионата предпринял попытку анализа, почему в команде предпочли оставить американца, который за сезон заработал лишь одно очко против 27, добытых его напарником.

После Гран При Италии Логан Сарджент почувствовал усилившийся прессинг. К тому моменту на счету Алекса Элбона было уже 21 очко, и благодаря исключительно его стараниям Williams вышла на 7-е место в Кубке конструкторов.

Трасса в Монце с её длинными прямыми, требующая минимальной прижимной силы, должна была подойти машине FW45, и Элбон это подтвердил, заняв 7-е место. Сарджент финишировал 13-м.

Тем не менее Джеймс Ваулз, руководитель команды, сохранял спокойствие. Он весь сезон поддерживал Сарджента и старался не критиковать его публично, однако у него состоялся разговор с Логаном. Он честно предупредил своего гонщика, что тот должен прибавить, если хочет остаться в команде, и дал ему время до конца сезона.

Надо признать, Сарджент справился с прессингом, и хотя после этого ещё не раз попадал в аварии и разбивал машины, в том числе в Японии, тем не менее продемонстрировал некоторый прогресс. Возможно, со стороны это было мало заметно, однако команда видела это по телеметрии, и в итоге Логан всё-таки добыл заветный призовой балл, причём это произошло на его домашней трассе в Остине.

И пусть он попал в призовую десятку, можно сказать, случайно, только из-за дисквалификации Льюиса Хэмилтона, но всё-таки финишировал 11-м, причём на сложной техасской трассе, и это действительно его личная заслуга. Кстати, он стал первым американским гонщиком за три десятилетия, заработавшим очко в Формуле 1.

Похоже, что после этого его уверенность в своих силах окрепла, и в квалификации в Лас-Вегасе он показал 7-й результат, а это действительно достойно уважения. И пусть очков в тот уик-энд он не заработал, в Williams видели, что по темпу он уже был близок к Элбону.

Именно такую задачу в команде перед ним и ставили, и Сарджент доказал, что в состоянии справляться с прессингом в Формуле 1. Кроме того, в Williams хотели доказать, что в своё время не зря сделали ставку на Логана, осенью 2021-го приняв его свою гоночную академию.

Нельзя сказать, что в Williams не рассматривали других кандидатов на 2024 год – говорят, в команде провели переговоры с Фелипе Друговичем, прошлогодним чемпионом Формулы 2 и резервистом Aston Martin, но всё-таки сделали выбор в пользу Сарджента.

Ещё летом в Williams приняли смелое решение и прекратили модернизацию FW45, представив последний комплекс обновлений на канадском этапе чемпионата, чтобы затем полностью переключиться на подготовку к 2024 году. Это не помешало команде подняться на три строчке вверх в Кубке конструкторов – в прошлом году она была на последнем месте с 8-ю очками.

Продлив контракт с Сарджентом, в Williams сохранили преемственность, и тут плюс в том, что Логан уже хорошо знает команду, и если он эффективно поработает в межсезонье, то должен подойти к началу нового чемпионата в неплохой форме.

Все понимают, что Формула 1 – дело крайне сложное, и новичку, перешедшему из молодёжных серий, невероятно тяжело сразу зарабатывать очки, даже если он пилотирует более-менее быструю машину (вспомним Оскара Пиастри), а Williams FW45 к этой категории отнести трудно.

Многие в команде из Гроува полагают, что Логан заслуживает ещё одного сезона в Формуле 1, и если Williams действительно удастся сделать шаг вперёд, то гонщики получат машину, которая позволит регулярно претендовать на очки. Разумеется, задача Сарджента – доказать, что в команде в нём не ошиблись.