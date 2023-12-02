Фелипе Масса готовится к дебюту в «24 часах Дайтоны»

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Попытки Фелипе Массы опротестовать итоги чемпионата мира-2008 пресса уже окрестила «Нонсенсом года», но активность экс-пилота Формулы 1 не ограничивается этой странной тяжбой. Он по-прежнему участвует в гонках, в этом году выступает у себя на родине в кольцевой серии Stock Car Pro на Chevrolet Cruze и за один этап до завершения сезона занимает 12-е место в личном зачёте.

Но при этом Фелипе готовится к дебюту в американском чемпионате IMSA и январе выйдет выйдет на старт 24-часового марафона в Дайтоне за рулём спортпрототипа Oreca 07 класса LMP2 в составе экипажа команды Riley.

В 2023 году бразилец провёл тесты за рулём машины категории LMP3 в Дайтоне, а также на днях на трассе Road Atlanta, произвёл на команду вполне достойное впечатление и был включён в состав экипажа №74. Напарниками Массы будут его более молодой соотечественник и тёзка Фелипе Фрага, американец Гэр Робинсон и австралиец Джош Бёрдон.

«За годы карьеры я всегда пытался выступить в одной из таких гонок и теперь впервые выйду на старт «24 часов Дайтоны» вместе с командой Riley Motorsports. – прокомментировал Фелипе на своих страницах в социальных сетях. – Это отличная команда, занимающая важное место в американском автоспорте, поэтому я хочу поблагодарить за приглашение Гэра Робинсона и Фелипе Фрагу, которого считаю своим братом.

С ним мы гоняемся в Stock Car Pro Series, но теперь нам впервые предстоит стать напарниками. Вместе с Джошем нас будет четверо в этом экипаже. Я очень рад и уверен, что получу интереснейший опыт в этой важной гонке».

Судя по всему, Масса выступит за Riley только на этапе в Дайтоне, который открывает сезон в американской серии IMSA, тогда как остальные трое проведут полный сезон. Уже на следующей неделе все команды этого чемпионата по гонкам на выносливость соберутся на автодроме Daytona International Speedway на так называемые «омологационные тесты».