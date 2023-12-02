FIA предупредила о мошенниках, продающих билеты на Ф1

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В пятницу FIA выпустила официальное предупреждение о мошенниках, которые продают билеты на гонки Формулы 1. Речь о компании Prive Global Sports Ltd, которая предлагает купить у неё пакетные билеты и услуги гостеприимства на автодроме на этапах чемпионата мира.

«Недавно FIA стало известно, что компания Prive Global Sports Ltd (торговая марка Prive Global Events) продаёт и/или помогает своим клиентам приобрести билеты и услуги гостеприимства на Гран При чемпионата мира Формулы 1, – говорится в опубликованном заявлении FIA. – В рамках этих предложений Prive Global Events предоставила своим потенциальным клиентам письма, которые якобы были отправлены ей FIA для подтверждения выделения пропусков на имя клиентов Privе Global Events. На этих письмах изображены название и логотип FIA, а также имена сотрудников FIA, представителей Формулы 1 и логотип Формулы 1.

Однако Prive Global Events не уполномочена FIA или какой-либо её дочерней компанией продавать пакетные билеты на Гран При, а письма, которые Prive Global Events предоставляла своим потенциальным клиентам, не были отправлены FIA. Соответственно, любые заявления Prive Global Events, касающиеся FIA, следует игнорировать».

На момент публикации материала сайт Prive Global Events уже недоступен.