В Hitech GP могут подать в суд на FIA

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В начале октября в FIA официально одобрили заявку команды Andretti на выступления в Формуле 1. Вместе с тем другие заявки, в числе которых была Hitech GP, был отклонены. Во время гоночного уик-энда в Абу-Даби выяснилось, что такое решение федерации не понравилось Hitech GP, и команда решила подать в суд на FIA.

Точная причина подачи иска неизвестна, но осведомлённый британский журналист Джо Савар пишет, что это связано с требованием к FIA предоставить доказательства того, что заявка Andretti была более привлекательной, чем заявка Hitech GP.

По слухам, в Hitech GP были готовы заплатить вступительный взнос в $600 миллионов, на момент подачи заявки модель их машины уже продувалась в аэродинамической трубе, а летом был заключён контракт с Mercedes на поставку силовых установок.

Учитывая, что в Andretti продолжают ждать решение FOM, подача судебного иска станет дополнительным негативным фактором для проекта Майкла Андретти. В руководстве Формулы 1 могут приостановить рассмотрение заявки, объяснив это судебными разбирательствами между FIA и Hitech GP. Ведь если суд встанет на сторону Hitech GP, а Andretti к тому моменту уже будет выступать в Формуле 1, британская команда может подать в суд и на руководство чемпионата, а этого в Формуле 1 постараются избежать.

Судебные слушания между FIA и Hitech GP могут растянуться на годы, что на руку Формуле 1, в которой не особо хотят видеть в числе участников команду Майкла Андретти.