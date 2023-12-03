Андреа Стелла об одном из важных качеств Оскара Пиастри

Андреа Стелла полагает, что у Оскара Пиастри есть особые природные качества, которые отличают его даже от лучших гонщиков Формулы 1. Руководитель команды McLaren впечатлён прогрессом, который молодой австралиец демонстрировал по ходу своего дебютного сезона.

«Одна из ключевых составляющих, позволяющая добиваться высоких скоростей – это характер гонщика, его человеческие качества, – сказал Стелла, отвечая на вопрос, что в Оскаре впечатляет его больше всего. – Он очень спокойный. Думаю, он отлично умеет контролировать своё состояние, и это позволяет ему в полной мере применять свой талант.

Лично у меня такого качества нет. Мне приходится прилагать активные усилия, чтобы контролировать свои эмоции, приходится думать о своём психологическом состоянии, чтобы работать максимально продуктивно. Похоже, что у Оскара это получается естественно».

Стелла сделал успешную карьеру в Формуле 1, и в своё время в Ferrari он работал и с Михаэлем Шумахером, и с Фернандо Алонсо. Опыт сотрудничества с этими гонщиками, которые считаются одними из лучших в истории чемпионата, позволяет Андреа судить об Оскаре Пиастри.

«Может быть, у Оскара все эти качества от природы, или, может быть, он сознательно над ними работал на более ранних стадиях карьеры – не знаю. Но однозначно, что в этом плане он замечательный гонщик, – продолжил Стелла. – Даже с учётом того, что я видел великих гонщиков, как в прежние годы, так и сейчас, но все они иногда недотягивали до своего максимума, поскольку им не удавалось сохранять то состояние, в котором они добивались лучших результатов.

Но мне кажется, что Оскару это удаётся естественным образом».

Пиастри завершил сезон на 9-м месте личного зачёта, и это вполне достойный результат для новичка Формулы 1, который получил по-настоящему быструю машину только во второй половине чемпионата.