Магнуссен: Я тоже часть общей проблемы, как и все в Haas

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Результаты Haas F1 на фоне отсутствия прогресса – одно из главных разочарований минувшего сезона. Американская команда второй раз за три года закончила чемпионат на последнем месте Кубка конструкторов, и понятно, что её гонщики подводили итоги года без особого оптимизма.

До осени команда почти не модернизировала шасси VF-23, поскольку результаты аэродинамических исследований не обещали сколько-нибудь существенной прибавки в скорости. Довольно быстро в Haas поняли, что изначальная концепция, заложенная в проект 2023 года, оказалась неэффективной, и надо было менять подход. Попытка сделать это тоже не увенчалась успехом, поскольку довольно крупный комплекс технических новинок, представленный командой на домашнем этапе в Остине, не оправдал надежд, с ним связанных.

Например, Нико Хюлкенберг даже предпочёл вернуться к прежней спецификации шасси, и только Кевин Магнуссен провёл последние этапы сезона на модернизированной VF-23. В Гран При США он занял 14-место, проиграв лидеру круг, в Мехико и Сан-Паулу сошёл из-за аварий, в Лас-Вегасе финишировал 13-м, в Абу-Даби – последним и вновь в круге от лидера.

После завершения сезона Кевин признал, что была бы его воля, он тоже бы вернулся к прежней версии шасси.

«Я бы предпочёл провести на обновлённой машине одну гонку, после чего вернуться к старой версии, однако это было невозможно, – приводит слова датчанина издание The Race. – Просто машина в прежней спецификации быстрее, но, полагаю, я сделал то, что было нужно команде. Впрочем, я был рад это сделать и теперь буду готовиться к следующему году.

Однако ощущения за рулём новой версии всё-таки лучше. Со старой у меня весь год были сложности. А когда я сел за руль новой машины, мне стало намного проще. По сравнению с Нико я был ею более доволен, после чего он вернулся к старой спецификации, а я продолжал работать с новой – просто чтобы собрать побольше информации.

Это командный спорт, мы все в нём задействованы и все несём ответственность за результаты, поэтому не хочу делать вид, что я в стороне и изображать священную корову. Если угодно, я тоже часть общей проблемы, как и любой сотрудник Haas. Но мы должны держаться вместе, как это делали в прошлом.

На протяжении долгого времени команда демонстрировала неплохой потенциал, но уже пора показывать более стабильные результаты, поскольку я считаю, что для этого у нас есть и таланты, и возможности. Я хочу помогать команде двигаться вперёд и показать, на что мы способны. Возможно, в это непросто поверить, но мы не ожидали, что наши дела в 2023 году пойдут лучше. Я бы солгал, если бы сказал, что не надеялся на какое-то неожиданное развитие событий, однако всё сложилось так, как мы предполагали.

Но всё это нас многому научило. Кстати, определённые позитивные моменты мы с Нико тоже отмечали, например, машина отличалась стабильным поведением передней части. В общем, с ней можно работать, и мы надеемся, что в следующем году сможем сделать большой шаг вперёд».

Разумеется, Кевин лучше многих знает, как в реальности обстоят дела в Haas, и если в его словах есть хотя бы какой-то оптимизм, то он в любом случае имеет право на такие оценки, даже если это что-то вроде попытки выдать желаемое за действительное. В следующем году станет понятно, насколько эти оценки оправданы.