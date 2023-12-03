Мнения экспертов по поводу Сарджента разделились

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Новость о том, что в Williams продлили контракт с Логаном Сарджентом ещё на сезон – из разряда тех, о которых вполне можно было догадаться заранее. В команде старались публично не критиковать американского гонщика, дав ему время до конца сезона, и считают, что он всё-таки добился необходимого прогресса. Однако с этим согласны не все.

Мнения экспертов издания The Race разделились – например, Марка Хьюза решение Williams не удивляет, тогда как Гэри Андерсон, бывший конструктор гоночных машин, считает, что на рынке есть кандидаты, более перспективные, чем Сарджент.

Марк Хьюз: «Сарджент выступал недостаточно убедительно, чтобы в команде продлили с ним контракт, не задумываясь. Но при этом он и не настолько плох, что была срочная необходимость найти ему замену.

Через год примерно в это время появится целый урожай интересных талантов, но пока они не готовы к Формуле 1. Следовательно, если менять Сарджента уже сейчас, то в любом случае пришлось бы подписывать с кем-либо только краткосрочный контракт – так почему бы не дать Логану возможность применить опыт, приобретённый в 2023-м?

Он периодически подавал надежды, и теперь его задача в том, чтобы собрать воедино те прошлогодние проблески, чтобы в своём втором сезоне в Формуле 1 выступать более стабильно.

Решение Williams меня совершенно не удивляет».

Гэри Андерсон: «Однозначно, решение продлить с ним контракт связано не только с тем, что он этого заслуживает. Начнём с того, что он недостаточно быстрый, недостаточно стабильный гонщик, и к тому же его аварии обходятся команде очень дорого.

Но проблема не только в этом – из-за него команда теряла время. Когда люди в Williams заняты изготовлением деталей, чтобы восстановить их запас, израсходованный на ремонт разбитой машины Сарджета, они не работают над созданием новых модернизированных элементов шасси.

Возможно, в следующем году он будет лишь временно занимать место в команде, пока система Williams по отбору талантов не предложит кого-то ещё. Но я уверен, что уже сейчас есть другие кандидаты, более перспективные, чем он.

Впрочем, он – единственный американец среди гонщиков чемпионата, поэтому в какой-то мере решение Williams наверняка принималось с благословления Liberty Media».