Пато О’Вард выступит за United Autosports в Дайтоне

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К мексиканцу Пато О’Варду в последнее время было приковано большое внимание, поскольку в Абу-Даби он провёл за рулём McLaren MCL60 первую тренировку и очень неплохо показал себя на тестах в минувший вторник.

А теперь стало известно, что он включён в состав одного из экипажей United Autosports, которые готовятся к январскому марафону «24 часа Дайтоны».

«Пато О’Вард выступит за United Autosports в 24-часовой гонке в Дайтоне – отличный способ начать сезон! Не подкачай, Пато!» – прокомментировал Зак Браун, который не только руководит McLaren Racing, но также является совладельцем United Autosports.

Напарниками Пато по экипажу №2 спортпрототипа Oreca 07 станут Бен Китинг, Бен Хэнли и Нико Пино.

У О’Варда уже есть опыт выступлений в Дайтоне, в том числе он дважды выигрывал эту гонку в двух разных категориях – в 2016-м в Prototype Challenge в составе команды Performance Tech Motorsports, а в прошлом году в классе LMP2 вместе с DragonSpeed.

Кроме О’Варда в состав другого экипажа United Autosports в Дайтоне войдёт швед Феликс Розенквист, вместе с которым Пато до недавнего времени выступал за Arrow McLaren в серии IndyCar.