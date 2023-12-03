Риккардо: Меня воспринимают как гонщика Red Bull

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Даниэль Риккардо уверен, что полоса неудач, преследовавших его в период выступлений за McLaren, окончательно осталась в прошлом, и теперь, когда он вернулся в строй в составе AlphaTauri, всё будет намного лучше.

Трёхлетний контракт Риккардо с McLaren был досрочно расторгнут по обоюдной договорённости сторон, после чего австралиец возобновил деловые отношения с Red Bull. Сначала он выполнял обязанности резервного гонщика, но во второй половине года вернулся за руль, заменив Ника де Вриза в команде из Фаэнцы, за которую в своё время провёл два первых полных сезона в Формуле 1.

Нельзя сказать, что возвращение прошло гладко, в том числе из-за травмы левой руки, полученной в Занфдорте, ведь Даниэлю пришлось пропустить пять гонок, однако ему всё-таки удалось показать, на что он способен. Главное, он вновь испытывает жажду успеха, без которой в Формуле 1 нечего делать.

«Возвращение очень много для меня значит, и это замечательно, – приводит слова Риккардо австралийское издание Speedcafe. – Команда переживает период перестройки, и это в чём-то можно сравнить с нынешней стадией моей карьеры, так что мы движемся примерно одинаковыми курсами.

Я бы сказал, что чувствую настоящую уверенность и думаю, что команда в меня верит. Там меня по-прежнему воспринимают как гонщика Red Bull с теми результатами, которые я тогда показывал, а не как гонщика McLaren с результатами, которые были у меня в двух предыдущих сезонах.

Так что мы в неплохом положении. Теперь я намерен правильно провести зимний период и подготовиться к следующему сезону. Думаю, наши дела в 2024 году должны складываться отлично.

Мне кажется, чем больше кругов я проводил в гонках за рулём машины, тем лучше понимал её особенности и входил в ритм. Были отдельные удачные моменты и в квалификациях, хотя на каких-то трассах, например, в Абу-Даби, мы выступили не лучшим образом.

Но по мере накопления опыта я всё больше верил в себя, хотя надо учитывать, что моему инженеру, Пьеру Амлину, в этом году пришлось работать с тремя гонщиками (с де Вризом, с Риккардо и с Лиамом Лоусоном), и он пытался настраивать машину с учётом предпочтений каждого, а это не так просто.

Если вспомнить Бразилию и Абу-Даби, то нашей Ахиллесовой пятой были квалификации, и, разумеется, часть ответственности за это я беру на себя, поскольку, возможно, я не смог собрать воедино хороший круг. Но я знаю, что темп у нас есть, и осталось только разобраться со скоростью на одном быстром круге. Хотя если вспомнить Мехико и ещё пару других трасс, то было немало такого, что нас обнадёживает».