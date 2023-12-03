В Mercedes разбираются с проблемой с тормозами

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В команде Mercedes ищут решение проблемы с тормозами, из-за которой Льюис Хэмилтон едва не сошёл с дистанции Гран При Абу-Даби, финальной гонки сезона.

На последнем отрезке дистанции Льюис вместе с инженерами были озабочены этой проблемой, ведь надо было обязательно добраться до финиша, поскольку в том числе от этого зависела судьба 2-го места Mercedes в Кубке конструкторов.

Хэмилтон справился с задачей, занял 9-е место, заработав для команды два очка, которые вместе с 5-секундным штрафом, полученным Серхио Пересом, позволили Mercedes завершить сезон впереди Ferrari, хотя и с совсем небольшим преимуществом.

Роузи Уэйт, главный стратег команды Mercedes, так объяснила проблемы с машиной Хэмилтона под конец гонки: «Если проанализировать все данные и внести в них поправки с учётом износа резины, состояния трассы и т.д., то вообще-то темп Льюиса был примерно на том же уровне, что и на первых двух отрезках дистанции. Однако из-за специфической гоночной ситуации он казался иным.

На втором отрезке Льюис на свежих шинах преследовал Фернандо, тогда как испанец ехал на более изношенной резине и провёл большую часть отрезка в зоне турбулентности позади машины Оскара Пиастри. Поэтому темп Алонсо казался хуже, чем был в реальности, тогда как Льюис смотрелся более уверенно.

Теперь посмотрим на третий отрезок, и тут они оказались в ином положении. Шины Фернандо были несколько новее, и трасса перед ним была свободна, а Льюис ехал в зоне турбулентности позади Aston Martin Алонсо на более старых шинах, поэтому его скорость уже не выглядела столь впечатляющей, хотя он проходил круги примерно с прежними результатами.

Но был ещё один момент, который надо иметь в виду: в течение всей гонки Льюису приходилось справляться с проблемой с тормозами, надёжность которых доставляла серьёзные волнения. Надо было гарантировать, что машина дотянет до финиша, и дело не закончится сходом – это было приоритетом номер один.

В той или иной степени по ходу гонки это сказывалось на темпе Льюиса, и, разумеется, над этой проблемой мы работаем, стараясь к следующему году добиться улучшений.

В конечном итоге наша цель – победа в чемпионате, и в этом году мы её достичь не смогли. Однако, учитывая нашу реальную скорость и проблемы, которые нам пришлось преодолевать, 2-е место в Кубке конструкторов – вполне неплохой результат, поэтому команда испытала радость и облегчение, ведь мы смогли обеспечить себе это второе место. Теперь мы можем направить всю нашу энергию на достижение более высоких результатов в следующем году.

Если говорить о работе базы команды, то, в отличие от гоночной бригады, именно в зимний период наступает самое напряжённое время. Многие специалисты на протяжении месяцев занимаются созданием машины следующего года. Сейчас, когда гонки уже позади, всё внимание будет уделяться именно этой задаче, и весь коллектив будет заниматься подготовкой новой машины к предсезонным тестам и первой гонке 2024 года».