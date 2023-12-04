Аварии Сарджента стоили Williams более четырёх миллионов

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На прошлой неделе мы приводили рейтинг самых эффективных гонщиков прошедшего сезона с точки зрения одного заработанного очка. Самым финансово выгодным гонщиком 2023 года оказался Оскар Пиастри. Пользователи Reddit составили другой рейтинг – самого затратного гонщика, подсчитав, в какую сумму командам обошёлся ремонт машин после аварий.

Оказалось, что в этом рейтинге лидирует другой дебютант минувшего сезона – Логан Сарджент. Аварии американского гонщика стоили Williams более четырёх миллионов долларов США. Самыми дорогостоящим этапом для Williams стал Гран При Нидерландов – Сарджент дважды разбил машину в Зандфорте на общую сумму в $1,4 миллиона.

На втором месте в рейтинге оказался Карлос Сайнс. Аварии испанского гонщика в Лас-Вегасе и Абу-Даби стоили Ferrari два миллиона. Повреждения машины в Монако, Канаде и Бельгии довели общую сумму расходов на восстановление машины до $3,6 миллионов.

Третьим в рейтинге самых затратных гонщиков оказался вице-чемпион мира Серхио Перес. В прошедшем сезоне его аварии обошлись Red Bull Racing в $3,2 миллиона. Наиболее дорогостоящей стала авария Переса в Монако, после которой ремонт машины стоил больше миллиона долларов.

Меньше всего денег потребовалось на восстановление повреждений машины Макса Ферстаппена – $345 тысяч. Макс повредил боковой понтон в Баку после контакта с машиной Джорджа Расселла, в Сильверстоуне сломал переднее антикрыло на выезде из пит-лейн, а в Лас-Вегасе вновь повредил переднее антикрыло после контакта с Расселлом.

Гонщик Стоимость ремонта (ориентировочно) Л.Сарджент $4 333 000 К.Сайнс $3 644 000 С.Перес $3 224 000 Э.Окон $2 999 000 Л.Стролл $2 834 000 А.Элбон $2 786 000 К.Магнуссен $2 576 000 П.Гасли $2 426 000 О.Пиастри $2 271 000 Ш.Леклер $1 914 000 Н.Хюлкенберг $1 557 000 Н.де Вриз/Д.Риккардо $1 522 000 Л.Норрис $1 452 000 Ю.Цунода $1 255 000 Г.Чжоу $1 207 000 Л.Хэмилтон $880 000 Ф.Алонсо $830 000 В.Боттас $700 000 Д.Расселл $670 000 М.Ферстаппен $354 000