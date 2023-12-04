Джек Дуэн отверг предложение перейти в IndyCar

Джек Дуэн, занявший 3-е место по итогам сезона Ф2, отказался от возможности перейти в следующем году в американскую серию IndyCar, поскольку надеется продолжить карьеру в Формуле 1.

В конце октября мы рассказывали о том, что перспективный австралиец, сотрудничающий с Alpine F1 в качестве резервного гонщика, решил расстаться с молодёжной серией, поскольку третий год в Формуле 2 ему мало что даст. По его словам, ему поступают различные предложения, но он не спешит их принимать.

«В настоящий момент у меня нет никаких конкретных договорённостей. Было много вариантов, но все они не имели отношения к Формуле 1, – приводит слова 20-летнего Дуэна издание Speedcafe, – Возможности были разные – Super Formula, IndyCar, категория Hypercar в WEC – очень повезло, что я получил все эти предложения.

Однако я считаю, что сейчас я должен сосредоточиться только на Формуле 1, и в Alpine гарантировали, что у меня будет возможность работать за рулём».

Речь прежде всего о том, что Джек продолжит работать на тестах на машинах Alpine предыдущего поколения, в частности, у него уже есть опыт пилотирования A521, которую заводская команда концерна Renault использовала в 2021 году. Но в 2024-м появится возможность сесть за руль A522, первой машины Alpine, созданной в соответствии с действующим техническим регламентом.

«Это позволяет получить очень ценный опыт, – продолжил Дуэн. – В последнее время на тестах я пилотировал машины 2021 года, но, как мы знаем, они довольно существенно отличаются от машин 2023 года, на которых и шины большего размера, и вес несколько больше, и они развивают больше прижимной силы.

Но машина образца 2022 года по характеристикам хотя бы близка к технике, которую команда получит в 2024-м, и здесь есть некоторое сходство. У этих машин сравнимое соотношение веса и мощности, на них также стоит 18-дюймовая резина.

Важно привыкать к определённому формату гоночных уик-эндов, чтобы в ситуации, если мне придётся садиться за руль, заменяя кого-либо из гонщиков, я был бы в состоянии как можно лучше справиться с задачей.

Если бы мне не предложили обширную программу тестов, тогда, разумеется, я бы рассматривал другие варианты, поскольку мне необходимо набираться опыта пилотирования. Но поскольку у меня будет возможность работать за рулём машины Формулы 1, а также я продолжу сотрудничать с Alpine на трассах чемпионата мира, то полагаю, что это наилучший способ обеспечить себе место в Формуле 1 в 2025 году».