Элбон: Макса отличает уникальный стиль пилотирования

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Алекс Элбон, вспоминая те времена, когда он был напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing, рассказал о ключевых моментах, которые отличают уникальный стиль пилотирования трёхкратного чемпиона мира.

Элбон был напарником Ферстаппена в течении полутора сезонов: его перевели в «старшую» команду Red Bull из Toro Rosso посреди 2019 года, и в следующем сезоне он сохранил своё место. Но поскольку ему не удалось добиться того темпа и той стабильности, какие показывал Макс, то в 2021-м Алекса заменили на Серхио Переса и «понизили в должности»: он стал резервным гонщиком команды и совмещал эти обязанности с выступлениями в кузовной серии DTM.

Принимая участие в программе High Performance Podcast, Элбон поделился своим мнением о том, что позволяет Ферстаппену добиваться таких успехов.

«Прежде всего многие люди говорят, что эта машина создавалась именно под него, как в своё время было с Михаэлем Шумахером в Ferrari, и Макс выстраивает команду вокруг себя, – рассказал Алекс, отвечая на вопрос о том, насколько сложно быть напарником Ферстаппена. – Но суть в том, что машина такая, какая есть, а он очень быстрый гонщик, которого отличает уникальный стиль пилотирования, и с этим непросто справиться.

У всех свой стиль, и я бы сказал, что мой стиль пилотирования несколько более плавный, я предпочитаю, чтобы передние колёса машины хорошо держали трассу, т.е. чтобы машина точно следовала траектории. У Макса тоже похожие предпочтения, но его точность пилотирования – это совершенно иной уровень. Он пилотирует настолько точно и резко, что мне даже плакать хотелось.

Постараюсь объяснить, на что это похоже. Например, когда вы играете на компьютере, то если вы увеличиваете чувствительность до максимума и будете двигать мышкой, то курсор будет просто метаться по всему дисплею. Когда мышка начинает так работать, вы немного нервничаете.

В итоге со мной получилось так: сначала я отставал не так уж сильно, но по ходу сезона Макс требовал, чтобы передняя часть машины вела себя именно так, он хотел, чтобы поведение машины становилось всё острее и острее. При этом он ехал всё быстрее, а мне для того, чтобы за ним угнаться, приходилось больше рисковать.

Когда в какой-то одной сессии ты уступаешь пару десятых, то пытаешься немного прибавить, но всё заканчивается вылетом с трассы и аварией. И всё приходится начинать сначала. Потом вы начинаете терять уверенность в себе, а отставание от Макса продолжает расти, и когда в следующий раз вы пробуете какой-то иной подход к пилотированию, то всё опять заканчивается очередным вылетом или другой неприятностью, и тогда проблемы начинают наслаиваться и расти, как снежный ком. Каждый раз, когда поведение машины становится ещё острее, ваше нервное напряжение тоже растёт.

Но похожие явления происходят в любом виде спорта. Если вы не прогрессируете, то поневоле начинаете задумываться, и каждый раз, когда ваша машина проходит поворот, вы не знаете, как она себя поведёт. Я только о том, как только вы перестаёте доверять машине, это значит, что у вас уже ничего получится».