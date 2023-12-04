Extreme E: Команда Нико Росберга вновь стала чемпионом

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В этот уик-энд в Чили проходил финальный этап электрической внедорожной серии Extreme E, и Rosberg X Racing (RXR), команде Нико Росберга, чтобы во второй раз стать чемпионом, необходимо было просто финишировать впереди Sainz XE Team, команды Карлоса Сайса-старшего.

Но такого рода гонки отличаются непредсказуемостью, и этот фактор проявился в полной мере, хотя в итоге удача была на стороне RXR, за которую выступают Йохан Кристофферссон и Микаэла Олин-Коттулински. В прошлом году шведский дуэт тоже боролся за титул в финале сезона, но тогда проиграл X44, команде Льюиса Хэмилтона.

«Я достаточно выступал в разных чемпионатах и знаю, что может произойти всё, что угодно, тем более в Extreme E, – прокомментировал Кристофферссон, недавно в шестой раз выигравший титул чемпиона мира по ралли-кроссу. – Мы видели, что происходило в прошлом году, когда мы упустили победу уже буквально на линии финиша. Но в этом году нам удалось вырвать победу на самом финише. Это что-то вроде реванша за прошлый год».

При этом изрядная доля неприятностей выпало и на долю Rosberg X Racing, потому что Йохан повредил машину в решающем заезде, и оставалось только наблюдать, как будут развиваться дальнейшие события. Машина оставалась на ходу, но отставание от соперников было уже довольно серьёзным. Более того, когда на половине дистанции за руль села Олин-Коттулински (таков формат этих соревнований), проявилась ещё одна проблема – одна из тяг подвески была сломана.

«Я постаралась подготовиться к любому исходу и сохраняла спокойствие, – добавила Микаэла. – Потому что в прошлом году допустила переворот машины, из-за чего мы упустили победу в чемпионате. Поэтому сейчас я просто старалась сохранять спокойствие и избежать серьёзных ошибок.

Конечно, мы несколько отстали, но я думала: «Нет уж, сдаваться нельзя!» И у команды был такой же настрой».

В итоге машина RXR пересекла линию финиша на четыре минут позже экипажа Veloce Racing, победителей гонки, однако размер отставания был уже не важен, ведь главные соперники сошли с дистанции – внедорожник команды Sainz XE перевернулся и лежал на крыше. Сход в финальном заезде означал, что команда уже набирает того количества очков, что необходимо для победы

«Мы были примерно в таком же положении, что и год назад, но понятно, что нам пригодился полученный тогда опыт, – сказал Йохан, единственный гонщик Extreme E, на счету которого два титула в этой серии. – Каждый раз, когда тебе удаётся выиграть чемпионат, это приводит к тому, что когда ты в следующий раз окажешься в подобной ситуации, уровень стресса будет уже меньше

Сезон был очень напряжённым, и второй раз стать чемпионами Extreme E – это невероятное достижение. Соперничество с командой Sainz XE было очень интенсивным, но я наслаждался каждой его минутой».

В итоге команда RXR набрала за сезон 182 очка, команда Сайнса – 171, а третье место в чемпионате заняла Veloce Racing – именно её гонщики Кевин Хансен и Молли Тэйлор стали победителями финала в Чили.