Дискуссия о реверсивном старте в спринтах продолжается

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В сезоне 2024 года останется шесть этапов со спринтом, однако обсуждение ряда вопросов, в том числе о целесообразности реверсивного порядка старта в коротких субботних гонках, пока ещё продолжается.

«Мы должны постоянно развиваться и адаптироваться, стараясь, чтобы всё, что мы делаем, отвечало интересам нашего спорта, – подчеркнул Мохаммед бен Сулайем, президент FIA. – Поэтому вместе с FOM и командами чемпионата мы стараемся определить направление дальнейшего развития такого формата, как спринт».

Пока формально не утверждены такие изменения, как перенос квалификации, определяющей порядок старта в спринте (Sprint Shootout) с субботы на пятницу, хотя эту идею уже поддержали все команды. Но её ещё должна утвердить Комиссия Формулы 1, которая соберётся в январе. При этом возможны и дополнительные новшества, в том числе частично реверсивный порядок старта.

Дискуссии на эту тему продолжаются, поскольку высказываются вполне обоснованные опасения, что при таком порядке старта команды могут хитрить, не стараясь показать высокий результат в квалификации, предшествующей спринту, или применять ещё какие-либо приёмы, чтобы получить хорошую стартовую позицию.

Одно из обсуждаемых предложений предполагает пересмотр системы распределения очков, которые в субботу могут начисляться не только по итогам спринта, но и по итогам пятничного Shootout. Тогда у команд и гонщиков появляется реальный стимул, а если кому-то не повезёт в этой квалификации, то в теории ещё будет шанс отыграться в спринте.

Или, например, у такой команды, как Haas, чья машина в минувшем сезоне позволяла показывать неплохие результаты в квалификации, но не отличалась темпом в гонке, появится возможность бороться за очки хотя бы по пятницам.

Не факт, что столь радикальные перемены будут утверждены, но есть и альтернативный сценарий, при котором формат остаётся в целом прежним (за исключением переноса квалификации к спринту на пятницу), но командам разрешат в определённой степени менять настройки машин перед основной субботней квалификацией и воскресным Гран При.

Этапы, в программу которых входит спринт, в 2024 году планируется провести в Китае, Майами, Австрии, Остине, Бразилии и Катаре.