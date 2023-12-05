Формула 3: Оливер Гёте подписал контракт с Campos

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Оливер Гёте, недавно принятый в молодёжную программу Red Bull, в следующем году будет выступать в Формуле 3 за Campos Racing.

В прошлом году он выиграл титул в серии Euroformula Open (11 побед в 26 гонках) и уже в конце того сезона дебютировал в Ф3 именно в составе Campos, но в этом году выступал за команду Trident, заняв 8-е место в личном зачёте.

Однако в Гран При Макао, традиционно венчающем сезон в Формуле 3, он вновь пилотировал машину Campos, финишировав 9-м, и теперь проведёт в испанской команде полный сезон.

Оливер Гёте: «Я рад вернуться в Campos Racing на весь сезон. В 2022-м эта команда помогла мне, и мой дебют в Ф3 прошёл очень гладко. В этом году после завершения сезона мы плодотворно поработали на тестах, а затем вместе выступили в Гран При Макао, и всё это настраивает на позитивный лад в преддверии следующего чемпионата.

Я ставлю перед собой цель с самого начала сезона регулярно бороться за подиумы и победы – именно это важнее всего».

Имя напарника Гёте, гонщика с двойным датско-немецким гражданством, пока не названо.