Расселл: 24 гонки в одном сезоне – это очень сложно

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Гонщик Mercedes Джордж Расселл прокомментировал календарь на сезон 2024 года, включающий 24 Гран При…

Джордж Расселл: «В текущей ситуации 24 гонки в одном сезоне – это очень сложно. В конце сезона в моём окружении многие заболели – механики, инженеры. Крайне непросто справиться.с постоянной сменой часовых поясов, с едой в разное время, с пребыванием в разных отелях, в разном климате. Вы просто не понимаете, где находитесь.

Я думаю, что в следующем году будут переговоры о чередовании персонала, о том, что сотрудники команд не могут участвовать в каждой гонке. Я не считаю верным, когда 4000 человек 24 раза в год путешествует с этапа на этап, постоянно перемещаясь по разным географическим зонам».