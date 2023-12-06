Bridgestone станет поставщиком шин для Формулы Е

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Компания Bridgestone станет официальным поставщиком шин для электрической гоночной серии Формулы Е, начиная с сезона 2026/27 года.

По информации издания The Race, японский производитель шин выиграл соответствующий тендер, результаты которого официально буду объявлены в ближайшее время. Bridgestone придёт на смену корейской компании Hankook, чей контракт с Формулой Е истекает после завершения сезона 2025/26 года.

Ранее в этом году в Bridgestone подавали заявку на участие в тендере на поставку шин для команд Формулы 1, но предпочтение было отдано Pirelli. Тем не менее, в японской компании не отказываются от планов по возвращению в Формулу 1, из которой компания ушла в конце 2010 года.