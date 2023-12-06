Эдди Джордан: Не думаю, что в Red Bull заменят Переса

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Эдди Джордан прокомментировал слухи о возможной замене Серхио Переса на Даниэля Риккардо после первых гонок нового сезона, если мексиканский гонщик продолжит заметно уступать напарнику. Бывший руководитель команды считает, что в Red Bull Racing не пойдут на такой шаг по ходу сезона.

Эдди Джордан: «Серхио хорошо начал 2023 год. После нескольких побед он чувствовал себя на подъёме, а затем внезапно понял, что Макс тоже включился в работу и смог выйти на высочайший уровень, который не утратил до конца сезона. Макс – самый сложный напарник, которого только можно представить.

Макс – великолепный актив для команды, но сейчас столько разговоров о возможной замене Серхио, но лично мне не кажется этот сценарий реализуемым. Полагаю, у него есть контракт, а в Red Bull работают благородные люди во всех отношениях, поэтому я не думаю, что нам даже стоит обсуждать вариант замены Переса. Думаю, он проведёт в команде следующий сезон».