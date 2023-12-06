Формула 1 может выйти из FIA

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Возможность организации альтернативного чемпионата, независящего от FIA, обсуждалась пятнадцать лет назад – и сейчас вновь на повестке дня.

Как и тогда, всё дело в конфликте с президентом FIA. Тогда это был Макс Мосли, сейчас – Мохаммед Бен Сулайем. Но Формула 1 подписывает контракты с трассами, ведёт телетрансляцию, продаёт рекламу, доставляет грузы команд, обеспечивая всю инфраструктуру Гран При. FIA лишь выдаёт лицензию, предоставляет стюардов и прогноз погоды.

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем заявил в феврале, что отказывается от прямого участия в Формуле 1. Этот шаг последовал после серии разногласий с тех пор, как он занял свой пост в декабре 2021 года. Но от дел он вовсе не отошёл.

По данным BBC Sport, команды обеспокоены его прямым участием в Формуле 1, что по мнению руководства чемпионата «вредно для спорта». В частности, ряд инцидентов, произошедших в последние месяцы, имеют прямую связь с Сулайемом. В том числе повторное расследовании действий Льюиса Хэмилтона за то, что он пересек трассу на Гран При Катара, вызов к стюардам руководителей команд Mercedes и Ferrari Тото Вольфа и Фредерика Вассера за острые реплики во время пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Бен Сулайем хочет, чтобы команды играли по его правилам, команды этого не хотят. Он одобрил заявку Andretti, команды выступили против. С этим же конфликтом связаны и претензии FIA к Тото и Сьюзи Вольфф.

Межсезонье не будет скучным.