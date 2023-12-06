Команды выпустили заявление в поддержку Сьюзи Вольфф

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В среду вечером девять команд Формулы 1 выпустили одинаковое заявление, в котором отрицают свою причастность к расследованию FIA в отношении Сьюзи и Тото Вольффа в связи с возможной передачей конфиденциальной информации.

Накануне в FIA выпустили заявление о начале соответствующего расследования. В заявлении напрямую не указывались имена супругов Вольфф, но в формулировке говорилось, что речь идёт о руководителе команды Формулы 1 и сотруднике FOM, что сразу вызвало подозрения в адрес Тото и Сьюзи. Более того, в заявлении FIA говорилось, что расследование инициировано в связи со «спекуляциями в прессе», которые были связаны со статьёй в BusinessF1.

Издание утверждало, что комментарии Вольффа, сделанные на недавнем собрании руководителей команд, были основаны на информации, которая могла поступить только от FOM, что и стало поводом для жалоб других руководителей команд. Якобы у них возникли опасения, что секретные разговоры боссов команд могут быть переданы высшему руководству Формулы 1, а информация Сьюзи, которая подчиняется президенту Формулы 1 Стефано Доменикали, становится известной её мужу. Однако сегодняшнее заявление девяти соперников Mercedes ясно дало понять, что они не причастны к инициации расследования.

«Мы можем подтвердить, что не подавали никаких жалоб в FIA о передаче информации конфиденциального характера между руководителем команды Формулы 1 и сотрудником FOM, – говорится в заявлении девяти команд Формулы 1. – Мы рады и гордимся тем, что поддерживаем Академию Формулы 1 и её управляющего директора [Сьюзи Вольфф] посредством спонсорства участников и предоставлением командам серии права на использования наших раскрасок машин».

После сегодняшнего заявления стало ещё очевиднее, чью сторону занимают команды в обостряющимся конфликте руководства Формулы 1 и президента FIA Мохаммеда бен Сулайема.