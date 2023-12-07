Пухолар: У Чжоу нет права на ошибки в 2024-м

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В следующем году Гуаньюя Чжоу ждёт третий сезон в Формуле 1. Главный гоночный инженер Alfa Romeo/Sauber Хеви Пухолар рассказал, что в 2024-м у китайского гонщика больше не будет права на ошибки или нестабильные результаты.

Хеви Пухолар: «В определённых условиях у Чжоу возникает больше проблем, поэтому мы стараемся понять, как для него лучше настраивать машину, и как ему лучше работать с шинами, чтобы результаты были более стабильными.

В определённых условиях он излишне остро чувствует машину. Разница в скорости с нормальной ситуацией невелика, однако с точки зрения позиций на трассе отличия очень существенные. Нам необходимо поработать, чтобы исправить это в следующем году.

В 2024-м у него не будет права на даже небольшую потерю скорости или ошибки».