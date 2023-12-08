В Audi есть единство в отношении к проекту в Формуле 1

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Осенью в европейской прессе, прежде всего немецкой, появился ряд публикаций, суть которых была в том, что в компании Audi занялись детальным анализом планов, связанных с проектом создания заводской команды Формулы 1.

Хотя подчёркивалось, что программа участия в Формуле 1 была в своё время согласована на уровне совета директоров компании и правления концерна Volkswagen и остаётся в силе, всё-таки появились опасения, что на фоне мер по сокращению расходов новые люди в руководстве Audi могут поставить на этом проекте крест.

Однако похоже, что всё это позади, поскольку Гернот Дёльнер, новый исполнительный директор компании, выступая на недавнем совещании перед топ-менеджментом, в итоге дал «зелёный свет» программе, в рамках которой швейцарская Sauber будет преобразована в заводскую команду Audi, которая дебютирует в Формуле 1 в 2026 году.

Об этом сообщает немецкое деловое издание Manager Magazin. Считалось, что Дёльнер не относится к числу поклонников автоспорта, в отличие от Маркуса Дюйсманна, его предшественника. В любом случае, в Audi никогда не комментировали слухи о возможном выходе из этого проекта, и Оливер Хофманн, главный инженер Audi, отвечая на прямой вопрос, подтвердил: «Подобный сценарий не рассматривается вообще. Этот проект слишком ценен для нашей компании».

Manager Magazin также пишет, что между Хоффманном и Дёльнером нет никаких разногласий, что также воспринимается как признак того, что на уровне высшего руководства Audi окончательно получено добро на реализацию проекта, о котором было официально объявлено в 2022 году.

Следовательно, в Ингольштадте продолжат увеличивать свою долю в Sauber Motorsport, чтобы постепенно довести её до 75%, а на базе Audi Motorsport в Нойбурге будет и дальше набирать обороты столь сложный процесс, как создание собственной силовой установки, предназначенной для Формулы 1.

Как только в Audi публично подтвердят приверженность этому проекту, это существенно облегчит задачу Андреса Зайдля, ныне занимающего должность исполнительного директора Sauber Motorsport. Говорят, из-за неопределённости, до последнего времени сопровождавшей программу Audi, ему было непросто вести переговоры со специалистами других команд и убеждать их переходить на работу в швейцарский Хинвил.