Видео: Световое шоу Ferrari, посвящённое итогам года

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В Маранелло на заводе Ferrari в эти дни и в течение всего декабря можно по вечерам наблюдать весьма эффектное световое шоу, посвящённое легендарной марке Ferrari, людям, работающим в компании, основанной Энцо Феррари, и её достижениям в 2023 году.

Джон Элканн, президент Ferrari, в этой связи сказал, что световое шоу «посвящено всем женщинам и мужчинам, кто работает в компании Ferrari и кто делает невероятное возможным. Это своего рода путешествие, по ходу которого посредством света, звука и изображений показана суть нашего характера, то главное, что в нас есть. Этим шоу мы отмечаем наши успехи и предвосхищаем ещё более яркое будущее».

Фоном для представления служат знаменитые здания завода Ferrari – по информации пресс-службы компании, для создания шоу потребовалось порядка 400 единиц разного рода светового, проекционного, лазерного и прочего оборудования, а условная сцена, которой является территория предприятия, простирается более чем на километр.