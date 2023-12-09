Эллисон: Боковые понтоны не были определяющим фактором

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Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes, в эфире телеканала Sky Sports рассказал о задачах команды на следующий год, а также о тех уроках, которые пришлось усвоить в минувшем сезоне.

Джейм Эллисон: «Задача состоит в том, чтобы всё проанализировать и понять, на каких позициях мы реально находимся, а не прикидывать, на что, вероятно, можно было бы надеяться. История минувшего сезона – это история о том, как команда пыталась добиться максимально возможных результатов с учётом того, с чего мы начали год.

Если честно, второе место Кубка конструкторов – действительно максимум, на что можно было рассчитывать. Поскольку мы смогли его занять, то у всех нас есть повод испытывать глубокое удовлетворение. Это было нашей целью, но надеюсь, что двигаясь к ней, мы смогли извлечь все уроки, которые было необходимо извлечь, чтобы в 2024 году показывать более впечатляющие результаты.

Лично я смотрю на всё происходящее не совсем так, как сторонние наблюдатели, которым казалось, что боковые понтоны необычной формы, которые были у нашей машины в начале года – это элемент, определяющий концепцию, заложенную в основу шасси.

Нам пришлось полностью пересмотреть конструкцию машины, от самого носового обтекателя до заднего крыла, поскольку W14 не была конкурентоспособной. Боковые понтоны были наиболее заметным элементом конструкции, но их вовсе нельзя считать определяющим фактором. Вся конструкция была не вполне правильной, и с этим мы должны были разобраться и принять меры.

Эта работа заняла больше времени, чем бы нам хотелось, хотя, вероятно, именно те боковые понтоны можно считать своего рода символом ситуации, когда мы не знали, как действовать, чтобы выйти на более высокий уровень. Но вовсе не они были главной особенностью, предопределившей то, как для нас складывался сезон».