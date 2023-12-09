Формула E: Названы поставщики серии на 13-й сезон

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Формула E готовится к своему второму сезону после перехода на гоночные электромобили третьего поколения (Gen3), однако организаторы электрической серии уже назвали производителей, которые подтвердили своё участие в чемпионате мира в 2026/2027-м и последующие годы.

Именно в 2026-м, в год, когда стартует 13-й сезон Формулы E, должен произойти переход на технику следующего поколения. В уходящем году уже была показана экспериментальная машина, получившая название GENBETA – по сути, она представляет собой электромобиль Gen3, но с более мощной батареей (400 кВт вместо 350) и на более мягких шинах, обеспечивающих более эффективное сцепление.

В 2026-м сменится поставщик батарей – место британской WAE (бывшей Williams Advanced Engineering) займёт итальянская компания Podium Advanced Technologies. Другая итальянская компания, Marelli, останется монопольным производителем электродвигателей, передающих крутящий момент передним колёсам, тогда как задние колёса будут приводиться в движение силовыми установками, поставщиков которых команды выбирают сами.

Производить шасси по-прежнему будет французская компания Spark Racing Technology.

По расчётам, машина Формулы E четвёртого поколения будет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2 секунды, а эффективность системы рекуперации вырастет почти вдвое. Во время тестов, проходивших в Лондоне, электромобиль проекта GENBETA разогнался до скорости 218,7 км/ч – это рекорд для трасс, расположенных в закрытых помещениях. Дело в том, что заезды проходили на территории выставочного комплекса ExCel London, где проводится британский этап Формулы E.

Также стоит упомянуть, что ряд элементов аэродинамического обвеса машины, например, торцевые пластины переднего крыла, изготовлены с применением 3D-принтера.

Но переход на технику нового поколения будет поэтапным: в 12-м сезоне команды получат машины промежуточной версии Gen3.5. В сезоне 13 в Формуле E также произойдёт смена поставщика резины – место корейской компании Hankook займёт японская Bridgestone.