Хорнер: Сомневаюсь, что мы сможем повторить такой год

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На пресс-конференции перед церемонией награждения FIA в Баку руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер поблагодарил команду за напряжённую работу на протяжении сезона и выразил сомнения, что в будущем возможно повторение подобных результатов.

Кристиан Хорнер: «Команда провела выдающийся сезон. Никто из нас не мог и представить, что мы добьёмся таких результатов – двадцать одна победа в двадцати двух гонках, пять побед в шести спринтах, мы защитили оба титула и побили множество рекордов, некоторые из которых держались с 1988 года.

Такие результаты олицетворяют то, что во всех аспектах команда работает на феноменальном уровне, и дело не только в конструкции машины и том, как мы с ней работаем. Это и производство, и поддержка – важна работа всех отделов. Важна была и надёжность – наши партнёры из Honda предоставили нам продукт великолепного качества.

Нам удалось сложить вместе все составляющие. Я сомневаюсь, что мы сможем повторить в будущем результаты, которых добились в этом году.

В прошедшем сезоне Макс Ферстаппен установил планку ещё выше. Стабильность его выступлений оказалась на феноменальном уровне. В некоторых гонках несмотря на трудности в квалификациях, он демонстрировал потрясающие результаты, продолжая поднимать планку.

Здорово видеть, как Макс работает с командой, со своими инженерами. Мы – настоящая команда, и каждый наш сотрудник голоден для успеха. Макс ведёт нас вперёд, находясь за рулём».