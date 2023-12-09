Вилладельпрат: Проблема Ferrari – отсутствие терпения

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Ветеран автоспорта Хоан Вилладельпрат посвятил любимому делу 50 лет, из которых 30 отдал Формуле 1, и в своё время работал в McLaren, Ferrari, Tyrrell, Benetton и Prost. В интервью испанской газете Diario AS он по-своему прокомментировал главные итоги сезона.

Хоан Вилладельпрат: «Среднестатистическому болельщику сезон показался скучноватым, ведь всегда побеждал один и тот же парень, но нам, людям, долго работавшим в автоспорте, понятно, что мы просто должны поздравить Red Bull с их невероятными успехами и Макса Ферстаппена, который пилотировал исключительно здорово.

Это должно заставить другие команды трудиться более упорно и эффективно, а жаловаться на постоянные победы одной и той же команды не имеет смысла. Успехи Red Bull объясняются многими факторами. На их машине не самый мощный, но вполне хороший и очень надёжный двигатель, шасси отличается великолепной аэродинамикой, а команда действовала превосходно, и у неё фантастический гонщик.

Кроме того, в Red Bull знают, как адаптироваться к особенностям любых трасс и как реагировать, когда что-то идёт не так. В команде умеют прогнозировать развитие событий по ходу гонки, принимают правильные решения при выборе тактики, чётко проводят пит-стопы и хорошо разбираются в нюансах поведения резины. Практически всё они делают идеально.

С моей точки зрения, Макса вполне можно сравнивать с Михаэлем Шумахером, с которым я в своё время довольно долго работал и которого всегда считал образцовым гонщиком и чемпионом. Для обоих характерно честолюбие, стремление одолеть всех соперников, не оставив им ни единого шанса.

Например, Айртон Сенна отличался природным талантом, но физически он был не столь хорошо подготовлен и после финиша гонок выбирался из кокпита машины обессилевшим. А вот Михаэль одним из первых заложил основы методичного подхода к физической подготовке и был намного выносливее. Мне кажется, что Макс по своей психике и уровню профессионализма ближе всего к Михаэлю. Им обоим свойственна эта неуёмная жажда побед.

При этом Максу всего 26 лет, и если у него не ослабнет мотивация, и если он и дальше будет пилотировать хорошие машины, то может побить рекорд по числу титулов, установленный Шумахером и повторенный Льюисом Хэмилтоном.

Если говорить о Фернандо Алонсо, то в этом году он выступал даже лучше, чем в те времена, когда выигрывал чемпионаты. По ходу гонок он постоянно демонстрировал умение полностью контролировать ситуацию, хотя эта особенность его отличала и в молодости, но теперь ему 42 года, и он намного опытнее.

Фернандо уже не нужно ничего никому доказывать, но он продолжает выступать в Формуле 1, потому что по-прежнему страстно любит гонки. Если бы у Aston Martin была возможность столь же эффективно модернизировать машину, как у топ-команд, она бы могла претендовать на титул. Но её машина была конкурентоспособной только в начале сезона, а потом соперники начали её опережать по темпам модернизации – сказалось, что у Aston Martin нет того опыта, который есть у крупных команд.

Однозначно, Алонсо в этом году многих удивил, и в паддоке к нему относятся с огромным уважением. В том числе им восхищаются Ферстаппен и Хэмилтон, он это заслужил ещё в те времена, когда выступал за рулём неконкурентоспособных машин, но выжимал их них максимум.

В Aston Martin лучше всех понимают, что Фернандо – настоящий лидер, он помог этой команде добиться впечатляющего прогресса и столько раз поднимался на подиум, что в команде без всяких сомнений продлят с ним контракт.

Что касается Карлоса Сайнса, то он растерял немало очков на нескольких последних этапах чемпионата, хотя до этого практически весь сезон опережал Шарля Леклера, своего напарника. Карлос до последней стадии сезона выступал очень неплохо, но затем допустил ряд ошибок, которые дорого ему обошлись, чем и воспользовался Леклер.

Я хорошо знаю команду Ferrari, и для неё прежде всего характерно отсутствие терпения. Когда что-то не получается, в Маранелло стремятся найти быстрое решение, им некогда раздумывать, и они не дают проектам нормально созреть.

Мне нравился Маттиа Бинотто, бывший руководитель Скудерии. Я считаю ошибкой, что его заменили на Фредерика Вассёра, поскольку ему удалось добиться стабильности, и команда начала прогрессировать. Когда там сменили руководителя и нескольких человек из окружения Бинотто, то пришлось всё начинать с самого начала.

Примером того, что терпение – необходимое качество, был Жан Тодт. Его окружали талантливые инженеры, и он не позволил никого из них смещать, хотя команда вместе с Шумахером начала выигрывать чемпионаты только через несколько лет. Дефицит терпения – серьёзная проблема для Ferrari. Они сразу начинают паниковать и не умеют обеспечить стабильность на протяжении длительного периода».