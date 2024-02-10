Риккардо: Ожидаю, что сразу войду в нужный ритм

На вчерашней презентации в Лас-Вегасе, которую провела команда, чьё новое название в сокращённом виде теперь выглядит, как VCARB, Даниэль Риккардо, разумеется, говорил о своих ожиданиях, связанных с предстоящим сезоном, и эти его слова мы цитировали.

Однако затем австралийский гонщик сделал оговорку, исходя из своего богатого опыта, ведь он выступает в Формуле 1 с 2011 года, и жизнь научила его быть реалистом.

«Мы должны ставить перед собой высокие цели, но поскольку я уже очень давно в этом спорте, то лучше оставаться реалистом, поскольку не хочется, чтобы всё закончилось разочарованием, – пояснил свою позицию Даниэль в интервью официальному сайту чемпионата. – Конечно, мы хотим побеждать, но вы же понимаете… Полагаю, в прошлом году мы уже продвинулись вперёд, так что теперь надо сделать ещё несколько шагов. Мне хотелось бы думать, что уже в первой половине сезона мы сможем претендовать на места в первой пятёрке.

У меня хороший настрой. Потребность в отдыхе в зимний период у меня была меньше, чем у всех остальных, поскольку мой сезон в прошлом году был коротким. И всё-таки было здорово вернуться домой, в Австралию, но я не слишком расслаблялся. Сейчас я готов к предстоящему сезону, но фактически получилось, что я к нему начал готовиться ещё в прошлом году, так что я уже хорошо знаю нашу команду.

К Бахрейну я буду в хорошей форме. Конечно, я не могу предсказать, на каком месте финиширую, но моя подготовка уже сейчас не вызывает никаких вопросов. Мне вообще не кажется, что межсезонье я провёл, лёжа на диване. У меня сохранялся нужный психологический настрой, поэтому когда я вернусь за руль, у меня не будет ощущения, что уже несколько месяцев не пилотировал гоночную машину. В общем, ожидаю, что я сразу войду в нужный ритм. И сейчас, перед началом сезона, у меня есть немало оснований для оптимизма».

Также Риккардо прокомментировал предстоящий в 2025 году переход Льюиса в Ferrari – по его словам, его удивило не само решение семикратного чемпиона мира, а момент, выбранный для его объявления.

«Я не удивлён в том смысле, что и раньше мог представить Льюиса в красной униформе, – приводит слова Даниэля американское издание Racer. – Я мог это предвидеть, если вспомнить, как складывалась его карьера, а также если учесть, конечно, какое наследие он хотел бы после себя оставить. Разумеется, Ferrari – хорошая команда, и я не сомневаюсь, что у него будет шанс бороться за победы.

Но думаю, что меня скорее удивил выбор момента. Разумеется, я не знаю внутренних причин и прочих факторов, на это повлиявших, хотя, безусловно, были какие-то причины, из-за чего о его решении было объявлено так рано. Но это удивило меня больше, чем его предстоящий переход в Ferrari.

У Mercedes теперь будет целый год на то, чтобы просчитать дальнейшие действия. Полагаю, в их ситуации нет необходимости торопиться. Они оценят всех возможных кандидатов, как они обычно это делают – мне кажется, что для такой команды, как эта, в подобной ситуации есть свои плюсы».

Что касается собственных перспектив, то Риккардо дал понять, что пока старается не загадывать на будущее: «Однозначно, я не смотрю так далеко вперёд. На этой стадии карьеры мне кажется, что когда я пытаюсь что-то планировать на год вперёд, то при этом я на один год приближаю её окончание. Поэтому предпочитаю жить настоящим и намерен двигаться от гонки к гонке и готовиться к каждой по отдельности.

В общем, сезон переходов уже стартовал, хотя для этого ещё слишком рано, и я даже рад, что пока не участвую во всём этом безумии».

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