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Если Хорнера уволят, Ньюи останется в Red Bull Racing

Сегодня Кристиан Хорнер примет участие в слушаниях по обвинению в ненадлежащем поведении. Руководитель Red Bull Racing всё отрицает и нанял адвокатов, которые будут помогать ему во время слушаний.

Первоначально предполагалось, что заседание состоится на базе Red Bull Racing в Милтон-Кинсе, однако The Times утверждает, что оно может быть перенесено в Лондон, принимая во внимание повышенный интерес прессы к делу. Предположительно жалоба на Кристиана Хорнера поступила от одной из сотрудниц команды, которая уже была допрошена и представила доказательства своих слов.

Ожидается, что независимый юрист рассмотрит аргументы обеих сторон и в начале следующей недели проконсультирует руководство компании о том, как действовать дальше. Сообщается, что в Red Bull стремятся как можно быстрее разрешить вопрос, чтобы он не омрачил презентацию новой машины RB20, которая запланирована на 15 февраля.

Ранее британская пресса писала, что в случае принятия решения об увольнении Кристиана Хорнера, чемпионскую команду покинет и главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи. Однако Speedcafe со ссылкой на свои источники сообщает, что Ньюи уже подтвердил команде, что останется в Милтон-Кинсе независимо от того, каким будет исход дела Хорнера.

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