Фернандо Алонсо: Мой приоритет – контракт с Aston Martin

После того, как Льюис Хэмилтон объявил о переходе в Ferrari в 2025 году, в число претендентов на его замену в Mercedes эксперты и журналисты сразу включили Фернандо Алонсо. На презентации новой машины Aston Martin AMR24 испанский гонщик прокомментировал решение Хэмилтона и свои карьерные перспективы.

Фернандо Алонсо: «В последние годы у Ferrari была быстрая машина, которая позволяла бороться за серьёзные результаты. Возможно, Льюису удастся принести в команду дополнительную энергию, которая позволит бороться за титул. Даже в прошлом году, когда в Red Bull доминировали, в Ferrari показывали сравнимые времена на круге и были быстрее в квалификациях, так что у них достаточно быстрая машина».

Комментируя слова Хэмилтона о том, что выступления за Ferrari были его детской мечтой, Алонсо сказал: «Насколько я знаю, 12 месяцев назад это не было детской мечтой Льюиса. Полагаю, два или три месяца назад у него была совсем другая мечта».

В конце 2024 года у Фернандо Алонсо истекает контракт с Aston Martin. Фернандо намерен продолжить сотрудничество с командой из Сильверстоуна, если решит остаться в Формуле 1: «Я понимаю, что оказался в уникальной ситуации. Сейчас в Формуле 1 выступают три чемпиона мира, три быстрых чемпиона мира, ведь в прошлом у нас было ещё несколько чемпионов, которые, вероятно, были не так сильно мотивированы. И я, судя по всему, единственный из трёх чемпионов, у которого нет контракта на 2025 год, так что я в хорошем положении.

В то же время, когда и если я решу продолжить карьеру, то первой и единственной командой, с которой я начну переговоры, будет Aston Martin. Они будут моим единственным приоритетом. Однако если мы не придём к соглашению, а я буду хотеть продолжать выступать в Формуле 1, вероятно я буду привлекателен для других команд, которые в прошлом году видели мою скорость и мою приверженность делу.

Раньше я бы сказал, что готов гоняться до 41 или 42-х лет, но сейчас думаю, что у меня в запасе есть ещё несколько сезонов. Если есть мотивация и желание брать на себя обязательства, то можно гоняться до 48-49 лет или даже до 50. Но Формула 1 требует полной самоотдачи – и я отказался от жизни ради Формулы 1.

Меня это устраивает, и я могу продолжать гоняться ещё несколько лет, но не знаю, смогу ли выступать до 50, учитывая столь плотный календарь. Речь не о том, что мне станет тяжело, а о том, что у меня могут появиться другие интересы в жизни».

Говоря о перспективах команды в 2024-м, Фернандо сказал: «В прошлом году на некоторых трассах мы видели наши слабые места и нехватку стабильности. Команда попыталась их устранить, и я доволен этими переменами. На трассе увидим, что у нас получилось».

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