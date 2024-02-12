Формула 2: В Бахрейне стартуют зимние тесты

Сегодня в Бахрейне стартуют официальные зимние тесты Формулы 2, на которых команды и гонщики молодёжной серии впервые будут работать с машинами 2024 года. Тесты продлятся три дня, в них участвуют все 22 гонщика, и именно на автодроме в Сахире с 29 февраля по 2 марта пройдёт первый этап сезона.

Первая трёхчасовая сессия стартует в воскресенье вечером в 17 часов по местному времени. В понедельник и вторник в течение дня пройдут по две сессии – первая будет начинаться в 11.45 и продолжаться до 14.15; затем после перерыва работа на трассе продолжится в 17.15 и будет идти ещё два часа.

Шинники Pirelli предоставили командам резину двух составов – по пять комплектов Hard и по три – Soft.

Среди гонщиков нового сезона у 12-ти уже есть опыт выступлений в Формуле 2, но молодёжный чемпионат пополнился десятью новичками. К числу фаворитов следует причислять Виктора Мартена, французского гонщика французской команды ART, но теперь у него новый напарник, прошлогодний вице-чемпион Формулы 3 Зак О’Салливан, слушатель Гоночной академии Williams.

Но, вероятно, ещё больше внимания будет привлекать команда Prema, за которую выступают Оливер Берман и дебютант Андреа Кими Антонелли, действующий чемпион европейской Формулы Regional.

17-летний итальянец считается одним из самых талантливых представителей своего поколения, и в Формулу 2 он перешёл, минуя стадию Ф3. Более того, поскольку он входит в молодёжную программу Mercedes, то уже начались разговоры, что при удачном стечении обстоятельств он может уже в 2025 году перейти в команду Формулы 1. Впрочем, для начала Антонелли должен себя ярко проявить в Ф2.

Также стоит упомянуть бразильца Габрэля Бортолето, прошлогоднего чемпиона Формулы 3, уже принятого в молодёжную программу McLaren.

Машины Формулы 2 нового поколения работают на бензине, в котором содержится 55% биотоплива, произведённого саудовской компанией Aramco, официального партнёра Формулы 2.

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