Кроуфорд – участник молодёжной программы Aston Martin

Американец Джек Кроуфорд, покинувший молодёжную программу Red Bull, продолжит карьеру в молодёжной программе Aston Martin. 18-летний гонщик пройдет курс обучения и примет участие в тестах за рулём Формулы 1, что дополнит его выступление в 2024-м составе команды DAMS в Формуле 2.

Джек Кроуфорд: «Я горжусь тем, что делаю следующий шаг в своей карьере. Команда Aston Martin – отличное место для обучения и роста, я впечатлён предстоящей программой. С нетерпением жду начала работы, особенно на симуляторе, где я смогу внести свой вклад в результаты команды. Хочу максимально использовать эту возможность».

Источник