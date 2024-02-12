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Кроуфорд – участник молодёжной программы Aston Martin

Американец Джек Кроуфорд, покинувший молодёжную программу Red Bull, продолжит карьеру в молодёжной программе Aston Martin. 18-летний гонщик пройдет курс обучения и примет участие в тестах за рулём Формулы 1, что дополнит его выступление в 2024-м составе команды DAMS в Формуле 2.

Джек Кроуфорд: «Я горжусь тем, что делаю следующий шаг в своей карьере. Команда Aston Martin – отличное место для обучения и роста, я впечатлён предстоящей программой. С нетерпением жду начала работы, особенно на симуляторе, где я смогу внести свой вклад в результаты команды. Хочу максимально использовать эту возможность».

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