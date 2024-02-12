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Майк Крак: Мы постарались прибавить во всех областях

Представляя новую машину Aston Martin, руководитель команды Майк Крак рассказал о проделанной работе и задачах на сезон…

Майк Крак, руководитель команды: «Мы рады представить новую AMR24, ставшую результатом напряжённой работы всей команды в нашем новом технологическом кампусе AMR. Уверен, она позволит нам сделать следующий шаг вперёд.

После финиша последней гонки прошлого сезона мы сосредоточились на том, чтобы прибавить во всех областях, сосредоточившись на тех направлениях, которые действительно имеют значение. Каждая деталь машины была доработана и улучшена, опираясь на наши сильные стороны и учитывая уроки прошлого сезона.

2023-й стал нашим лучшим сезоном на сегодняшний день, и наша цель в этом сезоне — регулярно зарабатывать очки, подниматься на подиум и бороться за первую победу».

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