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Автоспорт

Минарди: Контракт с Хэмилтоном – ещё не гарантия успеха

Джанкарло Минарди, основатель и бывший владелец команды Minardi (ныне VCARB), критикует решение Ferrari подписать контакт с Льюисом Хэмилтоном, поскольку проблема этой команды вовсе не в гонщиках. Впрочем, нельзя сказать, что 76-летний ветеран итальянского автоспорта не видит позитивных сторон в приглашении семикратного чемпиона мира в напарники Шарлю Леклеру.

«Если мы говорим о маркетинге, то это, безусловно, блестящее решение, и тут я готов снять шляпу перед Джоном Элканном, президентом Ferrari, – заявил Минарди в интервью информационному изданию Quotidiano.net. – Но если мы ведём речь о Формуле 1, т.е. о спортивной стороне дела, то тут уже совсем другая история.

Исходя из спортивных интересов, лично я бы выбрал не Хэмилтона, а кого-нибудь другого. И дело тут вовсе не в возрасте. Алонсо ещё старше Льюиса, а по-прежнему отлично пилотирует. Так что Хэмилтон тоже справится.

Но разве все предыдущие годы Скудерия упускала титул из-за гонщиков? Нет! В том, что Ferrari давно не удавалось выигрывать чемпионат, нет вины тех, кто пилотировал машины. Поэтому и приглашение Хэмилтона ещё не гарантия успеха. Точно так же было и в случае с Себастьяном Феттелем. В Формуле 1 гонщику нужна машина, которая позволяет бороться за победы. Строительство дома не начинается с крыши, оно начинается с фундамента».

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