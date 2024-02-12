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В Имоле почтят память Сенны и Ротценбергера

Почти 30 лет прошло после гибели Роланда Ратценбергера и Айртона Сенны по ходу Гран При Сан-Марино 1994 года. Организаторы этапа в 2024-м проведут несколько мероприятий по этому поводу.

Стефано Боначчини, президент региона Эмилия-Романья: «Мы, как регион, очень ждали возвращения Формулы 1 в Имолу – это главное событие в спортивном календаре Эмилии-Романьи.

В этом году Гран При приобретёт ещё более глубокий смысл в память об Айртоне Сенне, и о том, как мы справились с последствиями прошлогоднего землетрясения».

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