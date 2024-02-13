14:00 МСК: Презентация Ferrari SF-24

Больше в Автоспорт
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Йос Ферстаппен занял второе место в ралли во Франции
В минувший уик-энд Йос Ферстаппен выступил в ралли Route du Nord, проходившем на севере...
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В Aston Martin провели обкатку AMR24
Представив новую машину, в Aston Martin сразу провели её обкатку на трассе в Сильверстоуне....
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Ф3: Браунинг показал лучшее время во второй день тестов
В понедельник в Бахрейне продолжились тесты Формулы 3. В отличие от первого дня, сегодня...
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Минарди: Контракт с Хэмилтоном – ещё не гарантия успеха
Джанкарло Минарди, основатель и бывший владелец команды Minardi (ныне VCARB), критикует решение Ferrari подписать...