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Автоспорт

14:00 МСК: Презентация Ferrari SF-24

Сегодня команда Ferrari покажет свою новую машину.

В 14:00 по московскому времени на официальном канале команды начнётся трансляция ролика о новой Ferrari SF-24. Посмотреть его можно на этой странице.

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